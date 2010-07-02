Верховна Рада звільнила Семиноженка

Верховна Рада України звільнила Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі.

Звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції.

За звільнення СЕМИНОЖЕНКА проголосували 153 із 172 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 120 із 155 членів фракції БЮТ, 57 із 72 членів фракції НУ-НС, 18 із 20 членів фракції Блоку Литвина, у повному складі фракція КПУ і троє з чотирьох позафракційних депутатів.

Проект постанови про звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА був внесений на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Верховна Рада України призначила В.СЕМИНОЖЕНКА на посаду віце-прем’єр-міністра.