Черновецький вирішив підлікуватися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ йде у відпустку у зв’язку з необхідністю лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ на прес-конференції, пояснюючи відсутність сьогодні на колегії КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Леонід Михайлович бере відпустку і декілька днів буде відсутній. Це об’єктивно. Потрібно йому зараз надання медичної допомоги. Тому він буде відсутній деякий час», - сказав О.ПОПОВ, не уточнюючи час відпуски мера.

За інформацією джерел у КМДА, відпустка у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО починається з понеділка, 5 липня.

Водночас, сьогоднішню відсутність мера О.ПОПОВ пояснив тим, що особисто готувався до обговорення тем цієї колегії, а також пішов назустріч проханню Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО провести це засідання.