Попов не бачить сенсу «гнати велосипед»

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ розкритикував затверджений бюджет Києва на 2010 рік, який вважає незбалансованим, і спрогнозував, що вже у вересні столиця отримає скоригований бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ повідомив сьогодні на прес-конференції після розширеного засідання колегії КМДА, на якому розглядалось питання бюджету Києва на цей рік.

«2 млрд. грн. (або 10% бюджету) прихованого дефіциту – це дуже велика сума. І ми, безумовно, повинні усе зробити, щоб у нас була збалансованість на кінець року доходів і видатків. Інакше ми знову утворимо ситуацію, коли з’явиться ще більша заборгованість по заробітній платі, за виконані роботи не буде профінансовано, за надані послуги не буде профінансовано. Це нікому не потрібно. Це неправильна політика», - сказав О.ПОПОВ, коментуючи доповідь начальника Головного фінансового управління КМДА Віктора ПАДАЛКИ щодо виконання показників бюджету столиці на поточний рік за перше півріччя, а також основних показників бюджету міста на цей рік.

Під час колегії КМДА О.ПОПОВ наголосив на нагальній необхідності переглянути бюджет Києва і дав доручення протягом двох тижнів Головному фінансовому управлінню та іншим головним управлінням КМДА підготувати пропозиції щодо змін показників бюджету. Він наголосив на тому, що фінуправління має більш фахово підійти до цього питання.

На уточнююче запитання журналістів, коли можна очікувати затвердження нових показників бюджету столиці на 2010 рік, О.ПОПОВ відповів: «Я думаю, це на вересень. Остання сесія Київради - 15 липня. Тут не варто гнати велосипед. Ми проживемо ще два місяці за тим бюджетом, який прийнятий, за винятком, можливо, дрібних коригувань… А в цілому я планую на 1 вересня – депутати вийдуть з відпусток, і ми зможемо скоригувати (бюджет – УНІАН)».

Щодо сесії 15 липня, то О.ПОПОВ припускає, що на розгляд буде винесено питання про зміни до бюджету, які стосуються виділення незначних коштів на встановлення засобів обліку споживання енергоресурсів у житлових будинках. За поясненням О.ПОПОВА, цей процес необхідно прискорити, оскільки він пов’язаний з енергозабезпеченням.