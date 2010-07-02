Семиноженко чекав своєї відставки?
14:33, 02 липня 2010Політика
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Каже, рішення не стало несподіванкою
Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що рішення Верховної Ради України про його відставку з посади віце-прем’єр-міністра для нього не стало несподіванкою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Каневі Черкаської області.
«Для людини, яка має стаж у політиці, немає несподіванок», - заявив він.
За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, гуманітарна сфера стала розмінною картою як для опозиції, так і для коаліції. На його думку, в Україні потрібно створювати нову гуманітарну сферу.
Крім того, В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що він продовжує виконувати функції заступника голови Оргкомітету по підготовці до святкування 19-ї річниці Незалежності України.
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