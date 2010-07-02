Семиноженко чекав своєї відставки?

Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що рішення Верховної Ради України про його відставку з посади віце-прем’єр-міністра для нього не стало несподіванкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Каневі Черкаської області.

«Для людини, яка має стаж у політиці, немає несподіванок», - заявив він.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, гуманітарна сфера стала розмінною картою як для опозиції, так і для коаліції. На його думку, в Україні потрібно створювати нову гуманітарну сферу.

Крім того, В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що він продовжує виконувати функції заступника голови Оргкомітету по підготовці до святкування 19-ї річниці Незалежності України.