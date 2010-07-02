Тимошенко приготувала для Клінтон документи англійською

У столичному готелі InterContinentalKyiv розпочалася зустріч екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і Державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

На сайті також повідомляється, що Ю.ТИМОШЕНКО планує передати Г.КЛІНТОН рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо "газового" конфлікту між компанією "РосУкрЕнерго" та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

"Я переконана, що велика держава, яку представляє Гіларі КЛІНТОН, стоїть на позиціях захисту демократії, стоїть досить чітко проти відмивання брудних грошей у світі і їхнього використання для збільшення корупції, захищає демократію в світі. Я вірю в те, що світ – і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Російська Федерація і інші країни світу - не будуть сповідувати подвійні стандарти, керуючись виключно своїми національними інтересами, а будуть сповідувати інтереси людства по захисту честі, прозорості, демократії, свободи. Я поки ще залишаюся оптимістом", - цитує сайт слова Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр зазначила, що всі документи, які будуть передані Державному секретарю США, викладені англійською мовою.

"Я буду порушувати це питання на зустрічі. Я передам англійською мовою повністю викладення всієї цієї ситуації і, крім того, саме рішення арбітражного суду", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.