Клінтон про Росію, НАТО, Грузію

США поважають рішення України про відмову від членства у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Державний Секретар США Гілларі КЛІНТОН, відповідаючи на запитання студентів після виступу перед молоддю України у Національному технічному університеті “КПІ”.

“Якщо сьогодні Україна вирішила, що її не цікавить членство в НАТО, – то це її право, і ми поважаємо це рішення”, – сказала Держсекретар США.

За її словами, США вважають, що це питання мають вирішувати самі українці, і жодна інша країна не має права заветувати рішення України щодо членства в Альянсі.

“Коли вона (Україна) буде готова подати таку заявку (щодо членства), ми будемо це вітати”, – сказала Г.КЛІНТОН, додавши, що дуже важливо, щоб це було самостійне рішення України.

Держсекретар також повідомила, що Україна погодилася взяти участь у військових українсько-американських навчаннях “Сі Бриз-2010”, які розпочнуться наприкінці цього місяця.

Також вона відзначила внесок українських миротворців в операції з підтримки миру.

Говорячи про відносини США і Росії, Г.КЛІНТОН зазначила, що обидві країни напружено працюють над проблемами, які існують у цій сфері, протягом останніх 16 місяців.

“Мені здається, що здобутки цієї співпраці помітні і заслуговують на похвалу”, – сказала Держсекретар США.

Водночас вона заявила, що США не погоджуються з політикою Росії щодо Грузії.

“Ми все ще не погоджуємося з тим, що вони (росіяни) роблять у Грузії. Нас також непокоїть ставлення до журналістів, до правозахисників”, – сказала Г.КЛІНТОН.

Попри це, зазначила вона, США зосереджені на співпраці з РФ, оскільки хочуть побудувати комплексні відносини, що відповідає інтересам обох країн.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 липня, Верховна Рада України ухвалила закон "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", якими заборонила участь України у військово-політичних блоках.