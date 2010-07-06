Тимошенко розповіла, як Ахметов голосував проти Януковича

Частина Партії регіонів на чолі з Рінатом Ахметовим голосувала за створення слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського суду.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

"Частина Партії регіонів на чолі з Рінатом Ахметовим голосувала. Вони проголосували за створення спеціальної слідчої комісії, по суті справи проти глави держави", - уточнила вона.

Тимошенко нагадала, що за це рішення проголосувала не тільки опозиція: "Проголосував блок Литвина. Проголосували комуністи".

"Це є сьогодні очевидний скандал. Який в будь-якій іншій країні призвів би не просто до відставки, а призвів би до скандалу світового рівня", - заявила лідер БЮТ.

Як відомо, Верховна Рада створила ТСК у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду про повернення "Нафтогазом" компанії "РосУкрЕнерго" понад 12 мільярдів кубометрів газу та арештом колишнього глави Держмитслужби Анатолія Макаренка.

Українська правда