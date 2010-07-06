У Литвина на відставку Тігіпка фішку б не поставили

У Блоці Литвина сумніваються, що Тігіпка буде відправлено у відставку

Київ. 6 липня. УНІАН. У фракції Блоку Литвина сумніваються, що у Верховній Раді знайдеться необхідна кількість голосів для відставки віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, проект Податкового кодексу «є колективним витвором» Кабінету міністрів.

Він додав, що до цього проекту є багато претензій як з боку коаліції, так і з боку опозиції. «І я не думаю, що тут треба проблему персонізувати», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, чи відправлять все-таки у відставку С.ТІГІПКА, народний депутат сказав: «Я не граю у політичний тоталізатор, але якщо б я грав, то серйозні фішки не поставив на те, що відправлять».