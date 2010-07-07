Верховна Рада відмовилась звільняти Бойка

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Юрія БОЙКА з посади міністра палива та енергетики України.

Як передає кореспондент УНІАН, проект постанови підтримали 157 з 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. З фракції БЮТ за дане рішення проголосувало 122 народних депутати, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 35.

Як зазначив автор проекту постанови Роман ЗВАРИЧ, ситуація у Стокгольмському арбітражному суді під час розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України” із захистом державних інтересів – це, по суті, “державна зрада”. Він додав, що “представники НАКу, зрозуміло, за дорученням міністра палива та енергетики, фактично здали всі інтереси України в цьому питанні”.

Народний депутат, прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ також наголосив на необхідності звільнення Ю.БОЙКА з цієї посади.

“Нічого дивного немає, що міністр палива та енергетики безпосередньо впливає на те, щоб “РосУкрЕнерго” отримало з державного бюджету 5,4 млрд. доларів”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він стверджує, що раніше один із власників “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ передав Ю.БОЙКУ довіреність, яка надає право “представляти його інтереси в усіх комерційних структурах”.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що в такій ситуації доцільно було б звільнити Ю.БОЙКА з держаної посади. “Такий міністр нехай займається бізнесом в “РосУкрЕнерго”, а не керує Міністерством палива та енергетики”, - заявив С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% «РосУкрЕнерго».

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування «РосУкрЕнерго» близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.

24 червня Блок Юлії Тимошенко обнародував фотокопію довіреності співвласника компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) Д.ФІРТАША, видану 13 грудня 2005 року нинішньому міністру палива і енергетики України Ю.БОЙКУ, з терміном дії до 1 червня 2006 року.

Також у БЮТ стверджували, що уряд відкликав своїх юристів зі Стокгольмського суду, які захищали інтереси держави у спорі між «РосУкрЕнерго» та НАК “Нафтогаз України”.