СБУ не називає статусу Довгого в рамках кримінальної справи

Служба безпеки України не називає статусу секретаря Київради Олеся ДОВГОГО в рамках кримінальної справи із земельних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Віктор КОЗЛОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Не йдеться конкретно про Олеся ДОВГОГО. Йдеться про те, що порушено кримінальну справу за фактом, і в процесі її розслідування було необхідно вилучити деякі документи», - сказав В.КОЗЛОВ.

На уточнююче запитання, в якому статусі фігурує ім`я секретаря Київради – підозрюваний, обвинувачений або свідок, представник СБУ зазначив: «Я повторюю, справу порушено поки за фактом. Далі поки нічого сказати не можу, як розвиватиметься розслідування».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру СБУ, слідчі СБУ 7 липня здійснювали передбачені законом слідчі дії – вилучення необхідних слідчим документів у службових кабінетах чиновників Київської міської державної адміністрації в рамках розслідування кримінальної справи, яку порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

Справу порушено відповідно до ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійснені особою, яка має право доступу до неї).

Також у СБУ спростували інформацію про те, що вказані дії нібито стосуються О.ДОВГОГО.