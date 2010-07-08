У БЮТ підозрюють, що телевізійні лохотрони вигідні коаліції

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) звинувачує коаліцію в лобізмі через відмову підтримати законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"(щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами).

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН.

"Викликає подив той факт, що по важливих для суспільства, соціально спрямованих законопроектах немає підтримки Верховної Ради України. Думаю, з такою роботою, з таким ставленням до важливих для людей, для України законами ми далеко не підемо", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат припустив, що відмова підтримати заборону телевікторин на законодавчому рівні продиктована комерційною зацікавленістю представників парламентської більшості. "Так вчинили, тому що, мабуть, це когось цікавить. Телевікторини, напевно, приносять комусь хороші заробітки. Інакше те, що сталося, я пояснити не можу", – пояснив він.

На його думку, головною метою законопроекту було захистити довірливих людей, неповнолітніх і пенсіонерів від обману. "Проектом цього закону передбачалось прибрати з телеекранів передачі, в яких глядачам з метою отримання виграшу пропонується зробити телефонний дзвінок або відправити СМС-повідомлення, в результаті чого вони втрачають свої гроші. Організатори телевікторин намагаються утримувати людей на телефонній лінії як можна довше. Громадяни хочуть виграти, не розуміючи, що це обман, справжнє шахрайство, що після таких дзвінків вони ще залишаться винними", – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат також вважає, що коаліція демонструє повне ігнорування законодавчих ініціатив опозиції. "Ми ж бачимо, що "день опозиції" – це просто балачки, це просто слова. А реально ніякі питання, запропоновані нами, ніхто в залі парламенту вирішувати не збирається, навіть якщо вони несуть позитив", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 червня не прийняла за основу законопроект № 4510 про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами), зареєстрований 20 травня 2009 року народними депутатами Оленою КОНДРАТЮК і Миколою БАГРАЄВИМ (обидва – фракція БЮТ).

Законопроект підтрималитільки 173 з 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, у тому числі 125 депутатів фракції БЮТ, 47 – фракції НУ–НС і 1 депутат фракції Партії регіонів.

Законопроект за рішенням 393 депутатів направлений на повторне перше читання.