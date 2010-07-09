Рівненська облрада просить Януковича врахувати досвід Польщі

Депутати Рівненської обласної ради звернулись до Президента України та Верховної Ради України щодо реформування адміністративно-правової системи України у відповідності з європейськими стандартами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в інформаційно-аналітичному відділі облради, проект відповідного звернення підготував голова постійної комісії обласної ради з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції Дмитро ДИНОВСЬКИЙ, зважаючи на пріоритетність курсу України на європейську інтеграцію та враховуючи досвід Республіки Польща.

Депутати облради просять законодавчо визначити конституційні засади і пріоритетні напрями адміністративно-територіальної реформи в Україні, які будуть спрямовані на децентралізацію державного управління та зміцнення місцевого самоврядування у контексті принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. Така реформа, на думку депутатів облради, повинна передбачати розмежування політичних та адміністративних функцій і посад, децентралізацію більшості публічних завдань, функцій та ресурсів, забезпечення підконтрольності та прозорості влади, розмежування повноважень органів представницької влади та місцевих державних адміністрацій.

Депутати облради також просять забезпечити прийняття Законів України «Про адміністративно-територіальний устрій України» та «Про державну регіональну політику в Україні». Ці закони повинні сприяти приведенню системи адміністративно-територіального устрою держави у відповідність до Конституції України (зі змінами та доповненнями і впорядкуванням адміністративно-територіальних одиниць), узгоджуватися із законодавством Європейського Союзу та вітчизняним законодавством про місцеве самоврядування, бюджетним, податковим, земельним законодавством.