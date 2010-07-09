Наливайченко висунув Азарову конкретні вимоги

Громадська ініціатива «Оновлення країни», очолювана Валентином Наливайченком, звернулася до Кабінету міністрів і Верховної Ради України з вимогою внести зміни до урядового проекту Податкового кодексу, прийнятого парламентом в першому читанні 17 червня 2010 року.

Зокрема, вимагається усунути із проекту Податкового кодексу положення, які перешкоджають розвитку підприємництва в Україні:

- збільшення термінів податкових перевірок та розширення повноважень ДПА підчас здійснення податкового контролю;

- безакцептне списання коштів з рахунків підприємств;

- запровадження "випробувального" терміну для СПД, які мають намір перейти на спрощену систему оподаткування;

Також автори листа вимагають включити в проект Податкового кодексу положення, які сприятимуть розвитку підприємництва:

- передбачити відповідальність податкових органів за незаконне перешкоджання підприємницькій діяльності;

- збільшити граничний обсяг виручки від реалізації продукції, товарів, послуг для спрощеної системи оподаткування, що б стимулювало розвивати бізнес;

- запровадити просту та зрозумілу систему оподаткування та встановити розмір податків для кожної категорії платників на такому рівні, щоб було не вигідно від них ухилятись.

У разі невиконання вимог Громадська ініціатива залишає за собою право вдатись до акцій громадського спротиву.

Під листом до урядовців і депутатів підписалися вже 45 організацій малого і середнього бізнесу та підприємців з різних регіонів України. Серед них, зокрема, Клуб підприємців м. Запоріжжя «Успіх», об’єднання приватних підприємців Мелітопольщини, Організація роботодавців «Хмельниччина», Рада підприємців при міському голові м. Івано-Франківськ, Спілка приватних підприємців м. Горлівки, Спілка підприємців Тернопільщини «Українська справа», Спілка християн-підприємців Тернопільщини, Профспілка підприємців (м. Харків).

Крім того, вже близько 700 підписів зібрано під петицією проти урядового проекту Податкового кодексу.

Наливайченко висловив вдячність всім організаціям та підприємцям, які не залишилися осторонь і висловили свою позицію стосовно Податкового кодексу. «Переконаний, що саме спільними зусиллями ми зуміємо не допустити нехтування нашою думкою і змусимо владу врахувати пропозиції українських підприємців. Адже підняти економіку, розвинути державу можна лише максимально «відпустивши» бізнес, вивільнивши ініціативи і давши людям можливість заробляти та розвивати власну справу», - сказав він.