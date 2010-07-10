ДТ: Янукович збагнув, що Верховний Головнокомандувач - це він сам

Є підозра, що 8 липня на засіданні РНБО президент зробив для себе відкриття: верховний головнокомандувач - це він сам, а не прем’єр, міністр фінансів чи міністр оборони, тож розгрібати всю купу проблем доведеться йому самому, пише "Дзеркало тижня":

"...Таке розуміння прийшло до Віктора Януковича як мінімум з трьох причин:

по-перше, убивча доповідь про рівень боєздатності та технічного стану Збройних сил...

по-друге, невиразні й безпорадні виправдання міністра оборони, які лише підтвердили учасникам обговорення і без того очевидний висновок — Єжеля таки доведеться восени замінити...

і по-третє, неприємною новиною для Януковича стала звістка про те, що поки він на Радбезі ставив завдання збільшити фінансування армії, цього ж дня, з подачі прем’єра Азарова, коаліція дружно проголосувала закон про... скорочення оборонного бюджету 2010 року на 2,135 млрд. гривень".

Янукович опинився перед складним вибором: ветувати закон - МВФ не дасть кредиту, підписати - остаточно добити армію. Урізаного бюджету армії вистачить лише на зарплату (без підвищення), продовольство і комунальні витрати. На техніку і на військові навчання коштів немає. Житловою проблемою військових тепер, згідно з рішенням РНБОУ, опікуватиметься місцева влада, яку зобов’язано шефствувати над армією.

Щоб виконати вимоги президентського указу від 3 червня (дві тисячі квартир для військовослужбовців; годувати всіх контрактников; збільшити посадові оклади офіцерів на 55%, прирівнявши їх до відповідних категорій держслужбовців; компенсувати безквартирним військовим витрати на житло тощо) плюс озвучені в Севастополі обіцянки морякам і льотчикам, потрібно знайти, за даними Міноборони і Мінфіну, додатково... десять мільярдів гривень.

Таких грошей Микола Азаров знайти не може. А тому і указ виконати не може. Юлія Тимошенко подібні укази оскаржувала в судах і не виконувала демонстративно. Микола Янович навряд чи стане судитися або наважиться публічно конфліктувати з Януковичем. Через те указ як прийшов у Кабмін, так там спокійний місяць і лежить, немовби на зберіганні, підсумовує газета.