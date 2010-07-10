Бютівці погрожують піти з зали ВР
14:17, 10 липня 2010Політика
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Закон про місцеві вибори приймати не хочуть
Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що депутати від БЮТ можуть залишити сесійну залу парламенту у разі розгляду законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
Як передає кореспондент УНІАН, І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ не братиме участі в обговоренні даного законопроекту, оскільки жодна з поправок, запропонованих “бютівцями”, не була підтримана.
Він зазначив, що фракція може «на знак протесту залишити сесійну залу».
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