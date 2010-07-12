Як Янукович на ювілеї давав лиха закаблукам (відео)

На своєму ювілеї Віктор Янукович розійшовся не на жарт. Як пише TaблоID, на святковій гулянці у "Заліссі" Президент розслабився - і давав лиха закаблукам...

Під "живу" музику ( а її навезли - будь здоров: Кобзон, Кіркоров, Сєров, Ротару, Тіна Кароль, і навіть Лора Фабіан) Янукович танцював з Людмилою Кучмою і заступником глави Адміністрації президента Іриною Акімовою.

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Найбільшого жару дав Віктор Федорович під відому єврейську композицію "Хава Нагіла". Щоправда, його танець більше нагадував канкан.

Але виявляється, Янукович не лише танцював, але й співав.

Як розповіли співрозмовники з числа гостей Януковича, президент співав разом з Йосипом Кобзоном. А ось мер Москви Юрій Лужков разом з Кобзоном українською мовою затягнув "Рідна мати моя".

Свято у "Заліссі" було розбито на дві частини - спочатку привітати Януковича звезли депутатів, більшість з яких вже за 40 хвилин покинула гулянку. А от VIP-вечірка розпочалася о 19:00, і на ній були присутні лише найбільш багаті і знамениті.

Дружини Президента на ювілеї не було.