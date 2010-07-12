У Черновецького хочуть відпочивати в «Марсіанських лазнях»

На розгляд Постійної комісії Київради з питань власності винесено питання про комерційну пропозицію щодо купівлі Києвом житлового комплексу у Маріанських Лазнях (Чеська Республіка) для оздоровлення співробітників КМДА.

Як інформує прес-служба фракції БЮТ у Київраді з посиланням на заступника голови комісії Дениса МОСКАЛЯ, Київраді запропоновано придбати за 2 мільйони євро житловий комплекс на 30 квартир у місті Плана біля Маріанських Лазень, який можна буде використовувати як готель, базу відпочинку та оздоровлення для співробітників КМДА.

Д.МОСКАЛЬ звернув увагу, що у порядку денному засідання комісії у відповідному питанні було допущено “дуже символічну помилку”: замість «Маріанські лазні» надрукували «МарСіанські лазні».

«Звісно, якою ще може здатись така ідея, як не марСіанською: з нинішнім бюджетом міста та сумою його боргів пропонувати киянам купити для відпочинку чиновників історичний 4-поверховий будинок-маєток площею 2 116 кв. м 1875 року будівництва зі збереженим зовнішнім виглядом, відреконструйований у 2009 році», - прокоментував Д.МОСКАЛЬ.

За словами депутата, згідно із документами, запропонованими Київраді для ухвалення, площа кожної з кімнат становить від 40 кв. м до 133 кв. м, зі стелею у 3,5 м. Вартість 1 кв. м площі квартири - 1250 євро без урахування податку.

Д.МОСКАЛЬ повідомив, що Постійна комісія Київради з питань власності не підтримала пропозицію придбати будинок і перенаправила її на розгляд Комісії з питань бюджету і соціально-економічного розвитку.