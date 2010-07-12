В Одесі люди Вітренко проривали міліцейський кордон

Близько трьох десятків активістів Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) влаштували сутичку із співробітниками міліції на Пироговській вулиці Одеси, де сьогодні відбулася церемонія відкриття спільних українсько-американських навчань «Сі Бриз-2010».

Як передає кореспондент УНІАН, група учасників акції на чолі з депутатом облради від фракції ПСПУ Валерієм СЕРГАЧОВИМ спробувала прорвати міліцейський кордон. Демонструючи своє посвідчення, В.СЕРГАЧОВ, зокрема, наполягав, що має право ввійти на будь-яку територію, що охороняється. І навіть переліз через парапети, але його блокували правоохоронці й повернули за межі ділянки, що охоронялася.

Завдяки чисельній перевазі міліцейського наряду спроба групи «вітренківців» прорвати міліційне оточення не вдалася. Сутичка обійшлася без жертв.

Голосно висловлюючи обурення діями правоохоронців, учасники пікету продовжили свою акцію протесту проти проведення навчань «Сі-Бриз-2010» неподалік від будівлі Будинку офіцерів Південного оперативного командування ВСУ.

У руках активістів ПСПУ гасла «США і МВФ до відповіді за убогість і розруху!», «НАТО гірший за гестапо», «Янкі, забирайтеся додому!» та інші. Час від часу вони скандують: «НАТО – ні!», «Якщо ти одесит, ти не допустиш захоплення» і «НАТО – ні!».