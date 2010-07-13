Клюєв: 4,8 мільярда на ліквідацію повені в 2008 році зникли без жодної користі

Уряд України буде посилено контролювати терміни та якість виконання відновлювальних робіт на територіях, які постраждали цього року внаслідок повеней.

Про це заявив перший віце-прем‘єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, безпрецедентно величезні кошти - 4,8 млрд. грн., що було виділено Західним областям України на ліквідацію повені в 2008 році і на запобігання впливу стихії на майбутнє, фактично зникли без жодної користі. А.КЛЮЄВ нагадав, що, наприклад, у Чернівецькій області за 2 роки не був введений в експлуатацію жоден з мостів.

“Сьогодні ми змушені ліквідовувати наслідки не лише цьогорічної повені, а й стихійного лиха, що сталося в липні 2008 року. Ці роботи, в тому числі на мостовому переході через р. Прут в районі населених пунктів Маршинці-Лунка, планується завершити у другому кварталі наступного року”, - сказав він.

За словами першого віце-прем‘єра, сьогодні важливо не лише ліквідувати наслідки останніх повеней, а й створити максимально ефективну систему запобігання катастрофічним наслідкам стихійних лих у майбутньому. А.КЛЮЄВ повідомив, що уряд впродовж місяця завершить роботу над комплексною програмою протипаводкових та противозсувних заходів у Чернівецькій області на період 2010 - 2015 років.

Він заявив, що на прикладі цієї області видно, до чого призводить безгосподарність - більшість гідротехнічних споруд, які могли б дати змогу мінімізувати руйнівну дію повені, перебувають у непрацездатному стані. А.КЛЮЄВ зазначив, що завдяки ефективному використанню можливостей гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду вдалося звести до мінімуму наслідки повені навесні цього року.

Перший віце-прем‘єр-міністр повідомив, що за дорученням уряду в усіх регіонах України, де існує небезпека повеней, розпочато детальні перевірки стану гідротехнічних споруд та всієї системи водойм, а також система противопаводкових споруд, будуть визначені відповідальні за їх технічний стан та можливість оперативного управління у випадку надзвичайної ситуації. Окрім того, буде ретельно перевірено перебіг вирубки лісів.

Він поінформував, що нині ситуація в Чернівецькій області вже стабілізувалася, зі всіх житлових будинків в постраждалих від повені районах відкачали воду. Проте, за його словами, через високий рівень грунтових вод залишаються підтопленими 163 підвальних приміщень, 238 домогосподарств, 208 криниць.

За словами А.КЛЮЄВА, вже розчищено від намулу та сміття більше 11 тис. метрів русел річок та меліоративних каналів, прокопано більше 4 кілометрів обвідних каналів, розчищаються від сміття дороги та домогосподарства. Тривають роботи з відновлення 3-х зруйнованих автомобільних мостів, 41-го пошкодженого мосту та 2-х залізничних мостів.