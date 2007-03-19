Мартинюк: позиція комуністів справедлива і вона не змінюється

Фракція КПУ не голосуватиме за кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

За його словами, «позиція комуністів справедлива і вона не змінюється». «Ми не хитаємось і не змінюємо своє рішення», - зазначив він.

В той же час він сказав, що рішення коаліції з даного питання поки що немає. Він також зазначив, що на сьогодні не можна говорити про можливість виходу КПУ з коаліції, в разі якщо інші її члени позитивно проголосують за кандидатуру В.ОГРИЗКА.

Він підкреслив, що не потрібно хвилюватися за долю коаліції, оскільки «вона не тільки буде існувати, але й буде зміцнюватися».

А.МАРТИНЮК зазначив, що доцільно було б, щоб В.ОГРИЗКО зняв свою кандидатуру і «дав можливість Президенту України запропонувати іншу кандидатуру, яка одержить підтримку сесійної зали».

Як повідомляв УНІАН, 14 березня після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про досягнення домовленості розглянути президентську кандидатуру на посаду міністра закордонних справ у парламенті.

Наступного дня Верховна Рада під час розгляду питання призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ вирішила перенести це питання на вівторок, 20 березня. Таке рішення підтримали фракції більшості.