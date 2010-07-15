Довгий пішов ва-банк

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олеcь ДОВГИЙ під час затвердження порядку денного сесії запропонував внести на розгляд питання про його відставку, щоб розставити всі крапки над «і».

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОВГИЙ зазначив, що вчора зі ЗМІ дізнався, що нібито окремі депутати Київради збираються висловити на сьогоднішньому засіданні недовіру секретарю Київради.

«Я розумію і знаю, що колеги, які готують таку інформацію, будуть заважати нам працювати і шукати привід попіаритися і спробувати зробити якесь шоу. Ми поставимо це питання на голосування, і в разі, якщо воно не набере необхідну кількість голосів, ми поставимо крапку в цих інсинуаціях. В разі, якщо воно набере необхідну кількість, – буде підтверджена та інформація, яка є в ЗМІ, і ми будемо в подальшому приймати рішення, хто головуватиме на цьому засіданні і як завершувати роботу цієї пленарної сесії», - заявив О.ДОВГИЙ, звертаючись до депутатів.

При цьому він, наполягаючи на своїй пропозиції, вніс на голосування питання включення до порядку денного питання щодо висловлення недовіри секретарю Київради О.ДОВГОМУ.

“За” включення у порядок денний проголосували лише 19 із 95 присутніх в залі депутатів.

Після цього О.ДОВГИЙ оголосив коротку перерву в засіданні Київради.