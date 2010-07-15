БЮТ пропонує Кличку довести, що він не веде переговори з ПР

Фракція «Блок Юлії Тимошенко» у Київраді закликає депутатів усіх фракцій Київської міської ради до висловлення недовіри Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і секретарю Київської міської ради Олесю ДОВГОМУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ, депутатам Київради були надіслані відповідні відкриті листи.

Так, у листі до мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО БЮТ згадала “про невиконання в повному обсязі покладених на нього повноважень Київського міського голови, зокрема, про систематичне ігнорування проведення пленарних засідань Київської міської ради. Також наголосила на доведенні Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з розслідування порушень посадовими особами КМДА чисельних порушень у роботі київської влади”. У листі йдеться і про “усунення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Партією регіонів від керування містом”.

“Тому фракція БЮТ у повному складі звертається до мера з пропозицією добровільно скласти повноваження, що дасть можливість киянам 31 жовтня цього року обрати легітимного міського голову. Адже сьогодні громадян, які зареєстровані у столиці, фактично позбавили конституційного права обирати і бути обраним”, - цитує текст відкритого листа прес-служба фракції БЮТ у Київраді.

Звернулась фракція БЮТ і до Блоку Леоніда Черновецького щодо підтримки проекту рішення “Про висловлення недовіри Київському міському голові ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ Л.М. та про дострокове припинення повноважень заступника міського голови - секретаря Київради Довгого О.С.”.

«Щоб вирішити це важливе питання для киян, депутатам потрібно 80 голосів, у тому числі й голоси вашої фракції», йдеться у зверненні до Блоку Черновецького.

До Блоку Віталія Кличка БЮТ звернувся зі словами: «Якщо ви насправді не ведете переговори з Партією регіонів за посади, а бажаєте легітимно змінити владу в Києві, закликаємо вас поставити підписи під проектами рішень, ініційованих фракцією БЮТ у Київраді».

Звертаючись за підтримкою до всіх депутатів Київради, фракція БЮТ наголосила на необхідності повернути киянам їхнє конституційне право самим обирати того, хто зможе керувати містом.

«Ми закликаємо вас поставити підписи під проектом рішення щодо висловлення недовіри та дострокового припинення повноважень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та О.ДОВГОГО. Підпис кожного з вас для городян нашого міста – на вагу золота», йдеться у листах до депутатів Київради.