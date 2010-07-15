Королевська: падіння виробництва третій місяць – серйозний сигнал

Скорочення промислового виробництва одночасно з різким падінням цін на промислову продукцію – це дуже серйозний сигнал, що демонструє негативні тенденції в економіці, в якій не проводяться структурні реформи.

Про це заявила сьогодні на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо в першому кварталі промисловість демонструвала зростання, то в другому кварталі спостерігається спад: на 1,8% – у квітні, на 0,6% – в травні і на 0,5% – у червні.

“Відсутність реакції представників уряду на падіння промвиробництва, які три місяці спостерігають за цією негативною тенденцією, вже восени призведе до масового закриття підприємств і нової хвилі економічної кризи”, – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, коментуючи скасування пільг для хіміків і металургів, голова парламентського комітету зазначила, що таке рішення слід було приймати ще на початку року, коли ці галузі демонстрували позитивну динаміку. “Зараз же уряд скасував пільги у найневідповідніший момент – на тлі падіння обсягів виробництва, негативних тенденцій на зовнішніх ринках і відсутності попиту на внутрішньому. При цьому скасування пільг не компенсувалося наданням стимулів для модернізації підприємств”, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України не продовжив на третій квартал 2010 року дію постанови №289 від 24 березня 2010 року про антикризові преференції для підприємств гірничо-металургійного комплексу за тарифами на вантажоперевезення й енергоносії.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, в Україні зростання промислового виробництва в червні поточного року проти червня 2009 року становило 8,9%, у січні-червні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 12%. Водночас у червні 2010 року порівняно з травнем ц.р. спад промвиробництва становив 0,5%.