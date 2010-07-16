Балога йде на вибори

“Єдиний центр” візьме участь у місцевих виборах, призначених на 31 жовтня.

Таке рішення одноголосно схвалено на засіданні президії партії, яке відбулося сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру”

«Єдиний центр” іде на вибори з міцних позицій, які створювалися понад два роки всіма партійцями, в усіх регіонах країни. Ця виборча кампанія стане точкою відліку подальшої еволюції нашої політичної сили», - відзначив голова “Єдиного центру”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ.

Також на засіданні президії до лав “Єдиного центру” було прийнято Володимира СКОМОРОВСЬКОГО, який свого часу керував Державною митною службою України, та Миколу ЛАВРИКА, донедавна – голову Сумської обласної державної адміністрації.