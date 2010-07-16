Капітуляції Нафтогазу в Стокгольмському суді зажадав Газпром (документ)

Зіграти в Стокгольмському арбітражному суді «договірний матч» з Росукренерго від Нафтогазу вимагав Газпром, загрожуючи можливими конфліктами між НАК і російським газовим монополістом. Такий висновок можна зробити з опублікованого «Дзеркалом тижня» листа Валерія Голубэва — заступника голови правління ВАТ «Газпром» і одночасно глави координаційної ради «Росукренерго».

На думку видання, цей документ служить ключем для розуміння, чому ж у справі «Росукренерго» проти «Нафтогазу» як третя сторона не фігурували ні «Газпром», ні перші особи Російської держави.

На думку видання, суперечка з приводу 11 млрд. кубометрів газу виходить далеко за рамки контракту №14/935-3/04 на зберігання газу в ПСХ, укладеного між НАКом і РУЕ 29 липня 2004 року (у порушенні якого РУЕ звинувачує «Нафтогаз» і саме на його підставі ухвалив рішення Стокгольмський арбітражний суд). Вирішення даної суперечки, вважають в «ДТ», вимагає оцінки правомірності дій НАКу в рамках договору уступки від 20 січня 2009 року між «Газпромом» і «Нафтогазом» і в рамках контрактів між РУЕ і «Газпромом», правами вимоги за якими «Газпром» поступився НАКу на суму 1,7 млрд. дол.