Гриценко: Янукович втратив довіру серед військових

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО піддав жорсткій критиці діяльність Президента України – Верховного головнокомандувача Збройних Сил України Віктора ЯНУКОВИЧА у сфері національної безпеки і оборони.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві А.ГРИЦЕНКА.

“ЯНУКОВИЧ таки підписав закон про зміни до бюджету-2010. Це означає, що й без того мізерний бюджет армії скорочено на 2,135 млрд. гривень”, - констатував депутат.

На його думку, “це означає, що військових в черговий раз обманули”. “І зробив це не хто-небудь, а їхній Верховний головнокомандувач. Я переконаний, що рішенням про скорочення оборонного бюджету, одним розчерком пера ЯНУКОВИЧ серйозно підірвав довіру до себе серед військових.”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що на початку червня В.ЯНУКОВИЧ видав свій перший указ з військових питань, яким доручив з 1 липня організувати безкоштовне харчування усіх військовослужбовців контрактної службі, забезпечити повну компенсацію безквартирним військовим витрат на піднайом житла, до кінця року побудувати для армії 2000 нових квартир, з 1 жовтня підвищити посадові оклади усім офіцерам. “Указ доведений до офіцерського складу”, - зазначив народний депутат.

Також, зауважив А.ГРИЦЕНКО, 4 липня у Севастополі В.ЯНУКОВИЧ оголосив своє рішення удвічі збільшити грошове забезпечення офіцерам Військово-морських сил ЗСУ і військовим льотчикам.

“Тиждень тому ЯНУКОВИЧ проводить екстрене засідання РНБО, де ситуація в армії ним оцінюється як надзвичайна, критична, неприпустима, і ставляться завдання щодо кардинального збільшення військового бюджету. Указу з цього приводу ще не видано, але завдяки ЗМІ інформація до армії дійшла. І останнє – про це вже дехто забув – хтось у своїй офіційній передвиборчій програмі обіцяв “контрактна армія з 2011 року”...”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Він заявив: “Указ ЯНУКОВИЧА не виконано – над ним усе ще розмірковують в уряді і готують проекти рішень Кабміну, на яких поки що стоїть однакова віза Мінфіну – “коштів немає”. А після підписаного ЯНУКОВИЧЕМ секвестру – і не буде”.

Тому депутат констатує, що “з 1 липня ніхто контрактників безкоштовно не харчує, як обіцяли, і коли почнуть – невідомо; витрати на піднайом житла ніхто не компенсує, і коли Кабмін прийме відповідну постанову – невідомо”.

“З обіцяними 2000 квартир складніше: якщо у нинішньому бюджеті передбачалося 56 млн. грн., то після секвестру в загальному фонді на “житло військовим” залишилося – нуль гривень нуль копійок. З підвищенням на 55% посадових окладів офіцерам – ще складніше, бо доведеться збільшувати бюджет не лише Міноборони, а й Пенсійного фонду (закон вимагає перерахунку пенсій)”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

За його даними, загальна потреба у додаткових бюджетних коштах на реалізацію обіцяного для Міноборони і Збройних сил В.ЯНУКОВИЧЕМ у 2010 році оцінюється в 9-10 млрд. грн.

“І от за таких умов рішенням ЯНУКОВИЧА бюджет не збільшено, а зменшено – на 2,135 млрд. гривень! А крім того – не всі про це знають: своїм указом від 3 червня В.ЯНУКОВИЧ вилучив із Державної програми розвитку Збройних сил України на період до 2011 року вимогу “забезпечити щорічне фінансування армії в розмірі не менше 2% ВВП”. Виходить, однією рукою Верховний головнокомандувач підписує рішення про розвиток армії, іншою – про її руйнацію?!”, - запитав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік».

Законом заплановано скоротити видатки державного бюджету у порівнянні із прийнятим 27 квітня 2010 року державним бюджетом України майже на 18,35 млрд. грн. Зокрема, йдеться про скорочення на 2 млрд. грн. видатків спеціального фонду Міністерства оборони та 135 млн. грн. фінансування відомства за загальним фондом.