Лужков наполягає, що Севастополь має бути повернутий Росії

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що не змінив свою думку про статус Севастополя.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Я свої заяви щодо Севастополя зробив осмислено й обгрунтовано – ніяких змін моєї позиції щодо статусу Севастополя немає й не буде», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року Ю.ЛУЖКОВ заявив, що Севастополь має бути повернено Росії.

12 травня 2008 року СБУ прийняла рішення про безстрокову заборону в`їзду Ю.ЛУЖКОВУ в Україну.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України, про що в телефонній розмові московському градоначальнику повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.