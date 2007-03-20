Вранці на засіданні фракції Кінах мовчав як партизан
Кириленко має ще надію
Лідер парламентської фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО сподівається, що ні лідер Партії промисловців та підприємців Анатолій КІНАХ, ні будь-які інші депутати з фракції «Наша Україна» не ухвалять рішення про вступ до антикризової коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.
В.КИРИЛЕНКО нагадав, що на даний момент є заява прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про готовність А.КІНАХА перейти до антикризової коаліції і працювати в уряді. І ця заява фактично підтверджена самим А.КІНАХОМ, додав він.
В.КИРИЛЕНКО сказав, що «Наша Україна» вважає такий підхід недосконалим і таким, що порушує цілу низку рішень фракції «Наша Україна». В.КИРИЛЕНКО нагадав, що ще 5 жовтня минулого року «Наша Україна» одностайно прийняла рішення про припинення будь-яких переговорів щодо входження до широкої коаліції. В.КИРИЛЕНКО сказав, що у зв’язку з цим участь депутатів з «Нашої України» у складі уряду В.ЯНУКОВИЧА є неможливою і також є неможливими голосування депутатів з «Нашої України» за урядові пропозиції. «Ми переконані, що все-таки таке рішення ані А.КІНАХ, ані інші депутати з фракції «Наша Україна» не ухвалять»,- сказав В.КИРИЛЕНКО.
Однак, за його словами, якщо хтось з депутатів фракції проголосує за призначення А.КІНАХА на посаду в уряді, то «такий депутат поставить себе поза фракцією». В.КИРИЛЕНКО розповів, що сьогодні зранку відбулося засідання фракції «Наша Україна», на якому ані А.КІНАХ, ані хтось інший з депутатів нічого не говорив про можливий перехід до коаліції або про призначення в уряд. В.КИРИЛЕНКО зазначив, що депутати з «Нашої України» почули про такі наміри з преси і були дуже здивовані.
В.КИРИЛЕНКО додав, що завтра знову відбудеться засідання фракції і він сподівається, що А.КІНАХ візьме в ньому участь.