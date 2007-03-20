Вранці на засіданні фракції Кінах мовчав як партизан

Лідер парламентської фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО сподівається, що ні лідер Партії промисловців та підприємців Анатолій КІНАХ, ні будь-які інші депутати з фракції «Наша Україна» не ухвалять рішення про вступ до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що на даний момент є заява прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про готовність А.КІНАХА перейти до антикризової коаліції і працювати в уряді. І ця заява фактично підтверджена самим А.КІНАХОМ, додав він.

В.КИРИЛЕНКО сказав, що «Наша Україна» вважає такий підхід недосконалим і таким, що порушує цілу низку рішень фракції «Наша Україна». В.КИРИЛЕНКО нагадав, що ще 5 жовтня минулого року «Наша Україна» одностайно прийняла рішення про припинення будь-яких переговорів щодо входження до широкої коаліції. В.КИРИЛЕНКО сказав, що у зв’язку з цим участь депутатів з «Нашої України» у складі уряду В.ЯНУКОВИЧА є неможливою і також є неможливими голосування депутатів з «Нашої України» за урядові пропозиції. «Ми переконані, що все-таки таке рішення ані А.КІНАХ, ані інші депутати з фракції «Наша Україна» не ухвалять»,- сказав В.КИРИЛЕНКО.

Однак, за його словами, якщо хтось з депутатів фракції проголосує за призначення А.КІНАХА на посаду в уряді, то «такий депутат поставить себе поза фракцією». В.КИРИЛЕНКО розповів, що сьогодні зранку відбулося засідання фракції «Наша Україна», на якому ані А.КІНАХ, ані хтось інший з депутатів нічого не говорив про можливий перехід до коаліції або про призначення в уряд. В.КИРИЛЕНКО зазначив, що депутати з «Нашої України» почули про такі наміри з преси і були дуже здивовані.

В.КИРИЛЕНКО додав, що завтра знову відбудеться засідання фракції і він сподівається, що А.КІНАХ візьме в ньому участь.