«Репортери без кордонів» радять Януковичу зняти з себе підозри

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА зняти з себе підозри у спробах впливати на засоби масової інформації.

Про це генеральний секретар організації Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина».

Відповідаючи на запитання, які попередні рекомендації організація готова надати українській владі, Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, Ж.-Ф. ЖУЛЬЯР сказав: «Президенту ЯНУКОВИЧУ ми б порадили чітко визначити свою позицію у питаннях відносин влади і медіа. Він повинен давати більше інтерв`ю, робити офіційні заяви, які матимуть велику вагу». Керівник «Репортерів без кордонів» зазначив, що це не означає, що В.ЯНУКОВИЧ повинен сам брати участь у розробці законів, розслідуваннях, але «символічно Президент повинен зайняти сильну позицію і зняти з себе усі підозри у спробах впливати на медіа». «Зробити так, щоб ні у кого не виникало сумнівів у тому, що Президент підтримує свободу слова. Президенту слід приділяти більше уваги тим, хто просить його підтримати свободу слова в Україні», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи припускає він, що В.ЯНУКОВИЧ може не прислухатися до цих рекомендацій, Ж.-Ф. ЖУЛЬЯР сказав, що «ми не управляємо цією країною і не можемо все змінити». «Але, я думаю, Президент ЯНУКОВИЧ повинен прислухатися до наших рекомендацій, якщо для нього важливий міжнародний імідж його країни», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19-21 липня в Україні з першим візитом після обрання нового Президента України перебуває делегація міжнародної організації «Репортери без кордонів». За цей час генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР і керівник європейського відділу організації Ельза ВІДАЛЬ провели ряд зустрічей з представниками влади, опозиції і ЗМІ, за результатами яких організація планує скласти звіт про ситуацію зі свободою слова в Україні.