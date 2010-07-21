Що знадобилося міліції в ресторані дочки Тимошенко

У столичному управлінні МВС спростували інформацію, ніби міліція провела обшук у ресторані дочки Тимошенко.

В інтерв`ю «Газете по-киевски» колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко сказав, що недавно співробітники Управління по боротьбі з економічними злочинами провели обшук і зробили повну виїмку документів в ресторані Ciro`s Pomodoro, який належить дочці Юлії Тимошенко –Жені Карр. Юрій Луценко підкреслив, що йому сказали – це справа під особистим контролем начальника ГУ МВС Києва.

Столична міліція відразу ж поспішила ці відомості спростувати.

- Цей ресторан розташований на вул. Шота Руставелі в житловому будинку і в міліцію скаржилися мешканці, що там постійно допізна голосно грає музика, якісь оглушливі рок-концерти проводять, - говорить Володимир Поліщук, начальник прес-служби столичної міліції. – Не так давно перед рестораном спорудили літній майданчик, який своїм дахом впирався у вікна однієї місцевої мешканки. Вона написала скаргу і виявилось, що літня споруда розміщена незаконно, без всяких дозволів.

Правоохоронці повідомили "Газеті...", що відвідували ресторан тільки з метою проконтролювати чи проводиться демонтаж споруди, на яку скаржаться мешканці. На нинішній момент прибудову вже знесли.