У ресторані доньки Тимошенко провели обшук з повною виїмкою документів

Юрій Луценко заявляє, що співробітники Управління по боротьбі з економічними злочинами влаштували у ресторані дочки Юлії Тимошенко Євгенії Карр обшук з повною виїмкою всіх документів.

"Минулого тижня сидимо з Тимошенко, п`ємо каву. Дзвонить її дочка: на Печерську в невеликій кафешці Жені співробітники Управління по боротьбі з економічними злочинами влаштували обшук з повною виїмкою всіх документів. Я дізнавався по своїх каналах - сказали, під особистим контролем начальника столичної міліції", - цитує "Газета по-київськи" слова Луценка.

Нагадаємо, у 2009 році дочка і зять Юлії Тимошенко разом з власником всесвітньої мережі Cirо`s Pomodoro Чіро Орсіні відкрили ресторан. Він поділений на три зали. Обставлений червоними круглими диванами і дерев`яними столами. На підлозі — силует загиблої людини, а поруч — макет поліцейської машини. У проході між залами стоїть акваріум з лобстерами, яких вам подадуть за ціною 105 гривень за 100 грамів.