Мороз знайшов собі єдино можливу заміну

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ переконаний, що міністр економіки України Василь ЦУШКО очолить СПУ.

В інтерв`ю газеті «Коммерсант» від 22 липня О.МОРОЗ сказав, що на з`їзді партії 24 липня в ході таємного голосування буде визначено, хто стане керівником партії, “але я відчуваю й бачу по роботі обласних конференцій, що Василь Петрович буде обраний переважною більшістю».

О.МОРОЗ сказав, що пропонував розглянути питання про зміну лідера ще в 2007 році, тобто «після того, як партія не змогла провести своїх депутатів до парламенту». За його словами, «тоді я написав заяву, запропонував розглянути її без моєї участі членам політради, правда, ніхто з ним не погодився». Він нагадав, що 19 років керує партією, За його словами, сьогодні має відбутися зміна лідера.

О.МОРОЗ підкреслив, що В.ЦУШКО - «людина, якій я повністю вірю». «І формально, і по суті він може бути сьогодні лідером партії. У нього є авторитет, досвід роботи, та й вік у нього невеликий - 47 років», - додав він.

На запитання, чи буде він висувати свою кандидатуру на посаду голови партії, О.МОРОЗ відповів, що «багато партійних організацій пропонують такий варіант, але якщо це відбудеться, я візьму самовідвід».

О.МОРОЗ вважає, що на сьогодні в СПУ є не внутрішня опозиція, а фронда. «Вона є, й від неї потрібно позбавлятися. Це не переслідування й не зведення рахунків, це життєва необхідність для партії», - додав він. На уточнююче запитання: «Хто є лідером фронди, перший секретар політради Микола РУДЬКОВСЬКИЙ? Він балотуватиметься в голови?», О.МОРОЗ відповів: «Я так не думаю. Щоб бути лідером, треба висловлювати своє бачення, свої установки, свої програмні міркування. А оскільки таких немає, РУДЬКОВСЬКИЙ та інші чудово розуміють, що або буде Василь Петрович, або не треба займатися заміною».

О.МОРОЗ сказав, що після з`їзду залишиться в політиці. «З активної політики я, безумовно, йти не збираюся», - зазначив він. «Якщо буде обрано ЦУШКА, я по всіх напрямках діяльності партії йому, як голові, допомагатиму», - додав він і при цьому сказав, що “зараз частина активу СПУ пропонує ввести посаду почесного голови партії з певними функціями». О.МОРОЗ хоче залишити за собою питання «проведення кадрової політики, консультування з питань зміни або висунення кандидатур, питання взаємодії з іншими партіями, депутатськими фракціями в радах різних рівнів і, природно, в парламенті, переговори з керівниками відомств». «Можу також узяти на себе функції налагодження контактів із Президентом і прем`єром», - додав він.

О.МОРОЗ упевнений, що під керівництвом В.ЦУШКА СПУ не візьме курс на злиття з Партією регіонів. «Що стосується злиття, то це неприпустимо, тому що у нас відрізняються й програмні цілі, й ідеологія. Ми - партія лівоцентристська, а Партія регіонів – ліберальна», - додав він.

Говорячи про вибори до місцевих органів самоврядування, О.МОРОЗ сказав, що СПУ «позиціонуватиме себе як партія, що бореться за соціальну справедливість». «Ми не пропонуватимемо партнерство або співпрацю іншим партіям за рахунок відступу від своїх позицій», - заявив лідер СПУ.