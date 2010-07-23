Тігіпко: пройдемо до місцевих рад за списками інших партій

Лідер партії "Сильна Україна" Сергій ТІГІПКО сподівається, що у разі набуття чинності новим законом про місцеві вибори представникам його партії у регіонах, де "Сильна Україна" не зможе брати участь у виборах самостійно, вдасться пройти до складу рад за списками партій, чий рейтинг менший, проте представництва зареєстровані раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі "5 каналу".

При цьому він відзначив, що у "Сильної України" більш як рік тому зареєстровано понад 350 представництв в регіонах.

"Якщо буде підписано закон, то буде дуже просто домовлятися з тими партіями, які зареєстровані (раніше - УНІАН), які на щось серйозне не претендуватимуть, у яких немає необхідних рейтингів. Можливо, укладатимемо з ними якісь угоди. Можливо, їх людей запрошуватимемо до себе в партію або в наш блок в місцевій владі (після виборів) і за рахунок цього просуватимемо своїх людей", - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що у випадку, якщо представники "Сильної України" йтимуть за списками інших партій, то виборці будуть про це обов`язково поінформовані. "Завжди писатимемо - ці люди йдуть за підтримки "Сильної України", - підкреслив С.ТІГІПКО.

При цьому він повідомив, що в регіонах штаби "Сильної України" вже почали працювати, а чисельність партії активно зростає.

"Всі наші штаби розгорнуто і вони працюють. Зараз ми швидко набираємо людей в партію І я хочу сказати, що за останній місяць більше 15 тис. людей подали індивідуальні заявки і вступили в партію. Сьогодні в "Сильній Україні" близько 52 тис. членів", - відзначив С.ТІГІПКО.