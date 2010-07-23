Добкін обіцяє попросити регіоналів за Кернеса

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН рекомендуватиме Харківській міській парторганізації Партії регіонів висунути кандидатом на посаду мера Харкова секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОКІН заявив в інтерв`ю харківським телеканалам.

«Оскільки я керую обласною партійною організацією (Партії регіонів – УНІАН), я рекомендуватиму міській партійній організації висунути кандидатом на посаду харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА», - заявив М.ДОБКІН.

За його словами, висунення кандидатур від Партії регіонів на посаду харківського голови і мерів ще 6 міст обласного підпорядкування може відбутися в середині серпня.

«Зрозуміло, що сьогодні у нас є розуміння. Наші збори партійні відбудуться найближчим часом. Я думаю, в середині серпня», - сказав М.ДОБКІН.

Він наголосив, що «за довгий час у нас в регіоні з`явилася можливість об`єднати зусилля області й обласного центру», «взаємовідносини керівництва міста й області дуже важливі», «немає нездорової конкуренції» і «немає сьогодні важливішого завдання для нас, ніж зберегти отаку гармонію у взаємовідносинах між обласним і міським керівництвом».

Головне, вважає М.ДОБКІН, для цього склалися всі умови. При цьому він відзначив, що в регіоні немає сильної політичної конкуренції.

«Сьогодні я не бачу серйозних конкурентів від інших політичних сил у боротьбі за найвищі виборчі посади в масштабах Харківської області. Це не означає, що ми абияк займатимемося виборчою кампанією. Це не означає, що ми недооцінюємо своїх суперників. Це означає зовсім інше. Люди нам довіряють. Ми бачимо цю довіру, і в рази збільшимо свою відповідальність за це перед людьми», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, після призначення М.ДОБКІНА на посаду голови Харківської облдержадміністрації обов`язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС.

Довідка УНІАН. Вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів заплановано на 31 жовтня 2010 року.