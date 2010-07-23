Ставнійчук захотілося пофантазувати

Член Венеціанської комісії від України Марина СТАВНІЙЧУК звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом не підписувати Закон “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

“Що насправді прийнято парламентом по місцевих виборах, ми не знаємо. Із стенограми засідання Верховної Ради ясної і чіткої картини немає. Розглядались письмові зауваження, щось подавалося з голосу. Було десь близько тисячі сторінок. Дізнаємося про це, коли текст буде або підписаний, або повернутий президентом”, - повідомила М.СТАВНІЙЧУК в ефірі телеканалу ТВі.

Вона заявила: “Я хочу пофантазувати і звернутись до Президента не підписувати цей закон, бо більшість його положень не відповідають Конституції України, зокрема частині 6 статті 3”, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

“За законом не вважаються членами територіальних громад громадяни, які проходять військову строкову службу, або ж громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі”, - навела приклад М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. Законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому закон враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України). Згідно із порядком, запропонованим законом, право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій. Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що дана організація зареєстрована не пізніше як за 365 днів до дня виборів.