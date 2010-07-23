Яценюк змінив мету діяльності своєї партії

Політична партія «Фронт Змін» надіслала Міністерству юстиції офіційне повідомлення про зміну мети своєї діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідне рішення було ухвалене черговим партійним з’їздом, який відбувся 15 травня 2010 року.

Новою метою партії визначено: побудову країни динамічного, сталого розвитку, у якій буде втілено європейські цінності свободи, рівності, справедливості, солідарності та толерантності, принципи демократії і суспільного діалогу, а також забезпечено можливість участі всіх громадян України у виробленні нової державної політики.

Попередня мета діяльності політичної партії «Фронт Змін» полягала у побудові сильної країни, яка має справжній суверенітет, у забезпеченні лідерських позицій України в модернезаційних процесах на східноєвропейському просторі, перетворенні України в один з новітніх центрів інтеграційних процесів у Європі, а також а також у створенні політичної та управлінської еліти, яка б відповідала історичним цілям країни та забезпечувала її відтворення.

Міністерство юстиції зареєструвало зміни до статуту «Фронту Змін». Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Політичну партію «Фронт Змін» було зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2007 року та внесено до Реєстру політичних партій під №140.