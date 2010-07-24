Цушко погодив з Януковичем своє можливе лідерство в СПУ

Кандидат на посаду голови СПУ, міністр економіки України Василь ЦУШКО заявляє, що він категорично проти опозиційності Соцпартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час позачергового з`їзду СПУ, який проходить сьогодні в Києві.

«Я категоричний противник опозиційності», - сказав В.ЦУШКО.

За його словами, партія повинна керуватися принципом «партнерство заради розбудови».

Як сказав В.ЦУШКО, більшість обкомів СПУ під час президентських виборів підтримали кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента України. «А зараз що – давай ату його», - додав він.

В.ЦУШКО наголосив, що, очоливши СПУ, не піде з посади міністра економіки. За його словами, він розмовляв на цю тему з В.ЯНУКОВИЧЕМ, і Президент сказав йому, що не заперечує проти того, аби він очолив СПУ, наголосивши, що «це - твоє право».

Водночас В.ЦУШКО заявив однопартійцям, що, будучи лідером СПУ, на посаді міністра економіки підписуватиме рішення, що не відповідають програмі партії.

Він наголосив, що ті, хто сьогодні проголосують за його кандидатуру, повинні враховувати цей момент.

Також він попередив членів партії: «Якщо ви розраховуєте, що завтра ЦУШКО знайде спонсора в особі декількох олігархів, то потрібно розуміти, що СПУ слугуватиме олігархам, тому що вони платять, а хто платить за музику, той танцює дівчину».

В.ЦУШКО наголосив, що СПУ сьогодні перебуває «в серйозній кризі». Він закликав усіх членів партії зробити все для того, аби перемогти на місцевих виборах.

На таємне голосування бюлетенями за обрання керівника СПУ була винесена лише кандидатура В.ЦУШКА.

Віктор СУБОТІН зняв свою кандидатуру на користь В.ЦУШКА і закликав членів партії проголосувати за нього.

Також відкликала свою кандидатуру Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Вона заявила, що готова бути «правою рукою» В.ЦУШКА на посаді голови партії і допомагати йому в роботі.