Янукович відкрив дорогу до експансії Газпрому?

Підписаний в липні українським Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закон про реформу газового ринку відкриває дорогу до експансії на ньому російському газовому монополісту компанії „Газпром”.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналізі експерта Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Анни ГУРСЬКОЇ.

Експерт відзначила, що ухвалений та підписаний 16 липня закон формально відповідає прийнятій Брюссельській декларації з березня 2009 року - яка передбачає запровадження європейських стандартів на газовому ринку в Україні - але справжні зміни залежатимуть від подальших кроків українських властей.

В першу чергу мова йде про реальне виокремлення компанії оператора газотранспортної системи із компанії „Нафтогаз України” та надання на рівних умовах доступу до газопроводів й сховищ усім учасникам ринку.

Експерт звернула увагу, що в ухваленому законі не взято до уваги вимоги іншої директиви Європейської комісії, котра обмежує доступ на ринок інвесторів, які не мають розділених компаній із транспортування, видобування та продажу газу.

„Таким чином навіть при частковій лібералізації ринку, закон відкриває дорогу до експансії „Газпрому” на українській ринок, яка останнім часом обмежувалася”, - відзначила аналітик.

Вона нагадала, що попри наявну ліцензію на продаж в Україні 7,5 млрд. кубометрів газу в минулому році російський „Газпром” продав лише 2,8 млрд. кубометрів „блакитного палива”.

Експерт також зауважила, що попри запис в законі про вільний вибір продавця та постачальника газу в практиці їх діяльність регулюється підконтрольній уряді Національній комісії з ринку електроенергії.

Крім цього, конкуренцію обмежуватиме чинний порядок, згідно з яким, всі компанії, що видобувають газ в Україні з понад 50% часткою держави, зобов’язані продавати паливо „Нафтогазу”.

Експерт зауважила, що закон може привести до лібералізації газового ринку України, але водночас на практиці частина його запасів може використовуватися владою для розподілу ринку на власний розсуд.

„Прийняті рішення є великою мірою результатом дій ЄС та тиску МВФ на український уряд. Вони вказують на зацікавленість властей підтримувати співпрацю не лише з Москвою та Газпромом, але також з Заходом”, - відзначила аналітик.