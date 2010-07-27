Хмара нагадує комуністам про особняк Симоненка і швейцарські годинники

Заяви лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА про “опозиційність КПУ” є спробою відбілити партію комуністів напередодні виборів до місцевих органів влади.

Таку думку, як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, член правління Української народної партії Степан ХМАРА.

«КПУ несе пряму відповідальність за підвищення ціни на газ та житлово-комунальні послуги», - наголосив політик.

«За словами про класову боротьбу та відстоювання інтересів трудящих, КПУ займається типовою політичною торгівлею, підтримуючи тих, хто більше заплатить у будь-чому, навіть - остання продаж - у підвищенні ціни на газ для населення і тарифів на житлово-комунальні послуги», - заявив С.ХМАРА.

«Справжнє обличчя «класової боротьби» сучасних комуністів – це особняк Петра СИМОНЕНКА за півтора мільйони доларів, швейцарські годинники та костюми від закордонних модельєрів його підлеглих», - додав представник УНП.

«Тож, заява СИМОНЕНКА є нічим іншим, як спробою відбілити КПУ напередодні місцевих виборів від всього негативу співпраці з Партією регіонів, адже замість економічного підйому і покращення життя вже в 2010 році, як обіцяв Віктор ЯНУКОВИЧ, українці отримали лише тотальне подорожчання цін на все і вся», - підсумував С.ХМАРА.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю на сайті КПУ П.СИМОНЕНКО заявив, що Комуністична партія є справжньою політичною опозицією, проте її парламентська фракція не має наміру виходити зі складу коаліції. За словами П.СИМОНЕНКА, опозицією до діючої влади, що представляє класові інтереси капіталу, може бути лише політична сила, яка обстоює інтереси трудящих. “Опозиція – це класове поняття. Ми хочемо змінити не окремих людей і партії, а змінити соціальний лад. Це наша стратегічна мета”, – сказав П.СИМОНЕНКО. Відповідаючи на запитання, чи не має наміру КПУ вийти зі складу коаліції у зв`язку з розбіжностями з Партією регіонів з ряду питань, П.СИМОНЕНКО сказав: “такий популістський і передвиборний крок, як демонстративний вихід з коаліції, був би з боку КПУ украй безвідповідальним кроком щодо людей”.