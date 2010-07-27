Янукович підписав закон про судоустрій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України «Про судоустрій та статус суддів», ухвалений парламентом 7 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Крім іншого, законом передбачено створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який діятиме як суд касаційної інстанції. Таким чином ліквідовується інститут подвійної касації та забезпечується єдиний підхід до розгляду справ у касаційному порядку.

Закон також запроваджує прозору процедуру призначення судді на посаду вперше. Він передбачає вдосконалення та оптимізацію процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Законом про судоустрій встановлюється порядок, відповідно до якого кожний суд загальної юрисдикції є окремим розпорядником бюджетних коштів, що унеможливить втручання в його діяльність при виділенні бюджетних коштів та їх використанні.