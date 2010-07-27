Яценюк критикує Януковича за закон про місцеві вибори

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ порушив Конституцію України, підписавши новий закон про місцеві вибори.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту Змін”.

«Цей закон позбавляє мільйони людей права обирати і бути обраними, зупиняє демократичні процеси в Україні. Підписанням закону президент заборонив самовисування кандидатів у мери і депутати на виборах і закрив шлях до місцевої влади новим політичним силам, насамперед партії «Фронт Змін». За цією логікою наступним кроком має стати внесення змін до Конституції стосовно того, що Партія регіонів є єдиною керівною і спрямовуючою політичною партією в Україні», - заявив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що в нього готове подання до Конституційного суду про визнання нового закону про місцеві вибори неконституційним.

«Я закликаю всі демократичні сили приєднатися до цього подання і якнайшвидше спільно спрямувати його до Конституційного суду. Ми зобов’язані відстояти демократичний шлях розвитку нашої держави», - заявив лідер «Фронту Змін».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Закон визначає основні засади організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних і міських голів.

Довідка УНІАН. 10 липня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. Законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому закон враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України). Згідно із порядком, запропонованим законом, право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій. Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що дана організація зареєстрована не пізніше як за 365 днів до дня виборів.