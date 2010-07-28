Експерти: в МВС - тиск як у Росії, а в СБУ - тихий саботаж

У Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА немає політичної волі для боротьби з корупцією в Україні. Таку думку на прес-конференції висловив генерал-лейтенант СБУ, екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, “була ілюзія, що така воля є у ЮЩЕНКА (колишнього Президента України В.ЮЩЕНКА - УНІАН), але він поставив “любих друзів” і все стало зрозуміло”.

Говорячи про нинішніх керівників - міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА та голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, О.СКІПАЛЬСЬКИЙ наголосив, що очолювані ними структури використовуються в політичній та економічній боротьбі з опонентами. В той же час додав, що в СБУ сьогодні “не всі хочуть виконувати накази, розуміючи можливість своєї відповідальності в майбутньому”, тому інколи можна спостерігати “тихий саботаж” явно замовних наказів. За його словами, “не всі там, як кажуть, закотили штани і побігли виконувати примхи і вказівки ХОРОШКОВСЬКОГО”.

О.СКІПАЛЬСЬКИЙ наголосив, що в Міністерстві внутрішніх справ України “все складніше”. За його словами, “там іде жорсткий тиск на зразок поведінки російських внутрішніх військ, російської міліції”.

Він вважає дивною і незрозумілою поведінку нинішньої влади, спецслужб, які допускають, зокрема, главу Російської православної церкви КИРИЛА до підприємства "Південмаш”. “Для чого це йому? Не зрозуміло”, - зазначив О.СКІПАЛЬСЬКИЙ.

Директор Українського інституту публічної політики Віктор ЧУМАК, зазначив, що сьогодні Анатолій МОГИЛЬОВ, займаючи політичний пост, “не є політиком”. “Це функціонер, який буде просто виконувати накази, не піддаючи їх аналізу з точки зору політичних наслідків та відповідальності”. При цьому він додав: “В нього немає ні політичного минулого, ні політичного майбутнього”. За словами В.ЧУМАКА, А.МОГИЛЬОВ буде впроваджувати жорсткі методи щодо знищення опозиції, не боячись того, що опозиція діятиме адекватно в разі перемоги.

В.ЧУМАК, говорячи про В.ХОРОШКОВСЬКОГО, зазначив, що на посаду голови СБУ мав би бути призначений фахівець. “На посаду голови СБУ мав бути призначений спец або хоча б політик, який весь час працював в сфері контролю за силовими структурами”, - сказав В.ЧУМАК і додав: “Дане призначення є абсолютним конфліктом інтересів!”. Експерт зазначив, що “бізнесмен, медіа магнат” В.ХОРОШКОВСЬКИЙ є певною загрозою для команди В.ЯНУКОВИЧА в майбутньому. “В одних руках він забирає важелі впливу на багато сфер впливу в державі і я б на місці ЯНУКОВИЧА дуже б цього боявся, бо сьогодні збіг інтересів, але в майбутньому можуть виникнути проблеми, оскільки в ХОРОШКОВСЬКОГО та в команди ЯНУКОВИЧА є різні бізнесові інтереси і вони по суті є конкурентами”, - вважає В.ЧУМАК. За його словами, “якщо ці конкурентні проблеми перейдуть в протистояння”, то тоді буде можливість застосування компромату В.ХОРОШКОВСЬКИМ щодо своїх колишніх партнерів, який ним був отриманий на посаді голови СБУ.