Губернатор: в Ізмаїлі при владі бандитські угруповання

Експерти здивовані позицію голови Одеської облдержадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА і частини депутатів Ізмаїльського міськради, що входить у фракцію Партії регіонів, які спільними зусиллями фактично зривають вибори Ізмаїльського міського голови, призначені на 1 серпня поточного року.

Таку думку висловив сьогодні в інтерв`ю УНІАН голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, коментуючи зусилля одеської влади, спрямовані на перенесення виборів мера Ізмаїла. Зокрема, несподівана заява губернатора Е.МАТВІЙЧУКА про те, що «в Ізмаїлі при владі перебувають бандитські угруповання, які вирішили за допомогою міської ради провести приватні, незаконні вибори".

А.БОЙКО нагадав, що «не так давно Конституційний Суд України розглядав на своєму засіданні аналогічну ситуацію з виборами в Тернополі і виніс вердикт - призначена парламентом країни дата дострокових виборів не підлягає перенесенню на пізніші терміни. Тим більше, що ЦВК прийняла ухвалу ВР України до виконання і готує спільно з Ізмаїльським тервиборчкомом вибори мера міста».

«Виникає резонне питання, - акцентував голова облКВУ, - навіщо буквально напередодні законних виборів міського голови направляти до Ізмаїла спецкомісію на чолі з першим заступником губернатора Наталією ЧЕГОДАРЬ і начальником облКРУ Мариною ЗІНЧЕНКО, причому з наказом «розібратися з ситуацією в Ізмаїлі, аж до порушення кримінальної справи»? Невже в ОДА вже і не приховують, що мають намір у будь-який спосіб зірвати місцеві вибори?»

На думку інших експертів, ці заходи, що чиняться одеською владою, і перш за все керівництвом облорганізації Партії регіонів на чолі Е.МАТВІЙЧУКОМ, пов`язані, швидше за все, з тим, що місцеві «регіонали» побоюються програти на дострокових виборах головне крісло в Ізмаїлі - другому за значенням місті Одеської обл. - політичній силі Сергія ТІГІПКА. Оскільки саме представник партії «Сильна Україна» Андрій АБРАМЧЕНКО може реально перемогти 1 серпня своїх конкурентів, зокрема - від Партії регіонів.