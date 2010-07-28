У «Парку Київська Русь» відбудеться Свято коваля

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) 31 липня – 1 серпня відбудеться «Свято коваля».

На свято зберуться тридцять ковалів із семи ковальських майстерень з різних міст України: «Кузня Петра», «Майстерня Росланда», Школа традиційного ковальського мистецтва, кузня «Свадар» та інші.

Гості фестивалю побачать складний та захоплюючий процес ковальської праці. Ковалі представлять різноманітні вироби: від прикрас - до зброї.

«Для того, щоб побачити весь робочий процес, починаючи від установки устаткування, варто приїхати на 10.00, коли відкривається територія Парку», - пропонує адміністрація.

Дістатися парку можна маршруткою від ст. метро «Видубичі» (зупинка біля магазину «Фуршет»).