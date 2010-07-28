Уряд оголосив догану віце-губернатору

Кабінет міністрів оголосив догану першому заступнику Рівненської обласної державної адміністрації Анатолію ЮХИМЕНКУ.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

«Йому оголошено догану за непідготовленість до засідання, яке проводив прем’єр-міністр України з питань підготовки країни до осінньо-зимового періоду», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.