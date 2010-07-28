Уряд оголосив догану віце-губернатору
12:54, 28 липня 2010Політика
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Юхименко розсердив Азарова
Кабінет міністрів оголосив догану першому заступнику Рівненської обласної державної адміністрації Анатолію ЮХИМЕНКУ.
Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.
«Йому оголошено догану за непідготовленість до засідання, яке проводив прем’єр-міністр України з питань підготовки країни до осінньо-зимового періоду», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.
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