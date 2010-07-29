Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Бюджетний кодекс України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Ним, окрім іншого, передбачається запровадження середньострокового планування, розширення сфери застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, удосконалення управління борговою політикою, виключне спрямування надпланових доходів державного бюджету на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм і здійснення заходів, пов’язаних із проведенням соціальних реформ, посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.

Глава держави підписав також Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Бюджетного кодексу України».