УНП проводить паралель між вибухом у Запоріжжі та вибухами в Росії

Українська народна партія назвала вибух у Запоріжжі “терактом проти єдності України” і вимагає перевірити можливу причетність іноземних спецслужб до його організації.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Української народної партії.

Українська народна партія висловила глибоке співчуття постраждалим від вибуху.

Для запобігання подібним подіям УНП вимагає від СБУ, МВС «провести ретельне дослідження, а також обов’язково перевірити можливу причетність іноземних спецслужб до організації теракту на території України».

УНП також звернулася до Президента України з вимогою «особисто контролювати хід розслідування усіх актів вандалізму проти церков та вжити відповідних заходів, щоб не допустити використання релігійних почуттів людини у розпалюванні політичного протистояння в Україні».

У своїй заяві УНП констатує, що «події такого роду мали місце в історії та сьогоденні не один раз. Але їхня спрямованість завжди була єдиною – дестабілізація ситуації в країні, нав’язування авторитарної моделі державної влади, встановлення повного контролю над ЗМІ і згортання демократичних завоювань». Зокрема, УНП наводить приклад Росії, коли «перед приходом до влади наприкінці 90-х нинішнього очільника російського уряду, вибухи у житлових будинках використали для посилення репресій проти незгодних з режимом».