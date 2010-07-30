Міносвіти пропонують перейменувати на "міністерство з вибивання коштів"

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що Міністерство освіти і науки “фільтрує” ректорів вищих навчальних закладів напередодні місцевих виборів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Міністерство освіти і науки варто перейменувати на міністерство з вибивання коштів із ректорів і підготовки до місцевих виборів», - заявила вона, коментуючи звільнення ректора Донецького університету Володимира ШЕВЧЕНКА за ініціативою керівника освітнього відомства Дмитра ТАБАЧНИКА.

За словами політика, факти брутального тиску, яким піддаються керівники кращих вищих навчальних закладів України, є лише “верхівкою айсбергу тотальної фільтрації кадрів вищої школи, що здійснюється напередодні осінньої виборчої кампанії”. «Спочатку скандал навколо примушування в.о. ректора Вінницького національного технічного університету Бориса МОКІНА до перерахування «благодійних» внесків на потреби міністерства. Тепер протиправне звільнення ректора Донецького національного університету, Героя України В.ШЕВЧЕНКА – без попередження, у розпал вступної кампанії, попри заперечення профспілки, трудового колективу і кадрової комісії міністерства», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

На думку народного депутата, єдиним логічним поясненням таких дій міністра і його заступників є втручання політичного чинника в роботу освітнього відомства. «Керівництво Міносвіти відверто маніпулює службовими повноваженнями задля встановлення біля керма провідних ВНЗ осіб, політично й особисто лояльних до Дмитра ТАБАЧНИКА», – наголосила заступник голови “Єдиного Центру”.

Водночас Л.ОРОБЕЦЬ висловила упевненість у тому, що найближчим часом В.ШЕВЧЕНКО відновиться на посаді у судовому порядку, а Міносвіти очолить більш достойний кандидат. «Сподіваюся, новий міністр навчиться діяти у правовому полі, а не лаштувати закон під себе», – сказала голова підкомітету з питань базової освіти парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня міністр освіти і науки України Д.ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету В.ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, Д.ТАБАЧНИК зустрівся в університеті з деканами факультетів, з викладацьким складом, який задіяний зараз у роботі приймальної комісії, поспілкувався з представниками профспілки. Екс-ректор стверджує, що всі опитані міністром були не згодні з відставкою, однак Д.ТАБАЧНИК все одно підписав наказ про його звільнення з посади.