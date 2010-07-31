Янукович доручив Азарову, Цушку і Грищенку розблокувати переговори з ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення стосовно розблокування переговорного процесу з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, міністру економіки Василю ЦУШКУ і міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ підготувати і передати на йому розгляд узгоджену, консолідовану позицію української сторони, спрямовану на розблокування переговорного процесу з ЄС стосовно створення зони вільної торгівлі.