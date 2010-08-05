БЮТ: у бюджеті не передбачені обіцяні Азаровим субсидії

Міністр фінансів опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО сумнівається, що громадяни України отримають від уряду Миколи АЗАРОВА компенсацію через подорожчання комунальних тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Коли говорити про підвищення цін на газ, і як наслідок - підвищення цін на комунальні послуги, то, звісно, виникає питання: а чи є можливість отримати субсидію?», - сказав він.

«Я можу твердо і чітко сказати, що в бюджеті, який сьогодні прийнятий і діє, цієї можливості немає», - наголосив А.СЕНЧЕНКО.

Як повідомлялося, влада з 1 серпня підвищила ціни на газ для населення та теплокомуненерго на 50%.